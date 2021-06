Roma, doppia esclusione ufficiale | Ha vinto Mourinho!

Roma, ha prevalso Mourinho: la doppia esclusione è ufficiale. C’è l’annuncio

🚨 OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!! 👥 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020. 🌟 ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 29, 2021

C’era molta curiosità in casa Roma per capire quali sarebbero state le scelte della Spagna in vista delle Olimpiadi. Il motivo? Presto detto: in ballo c’era la possibile convocazione di Borja Mayoral e Villar, “osteggiata” dallo Special One. L’annuncio apparso sui profili ufficiali delle Furie Rosse, però, ha fugato ogni dubbio: i due romanisti non sono stati convocati da Luis de la Fuente per le prossime Olimpiadi che si terranno a Tokyo.

Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a Josè Mourinho, che così potrà avere a disposizione i due calciatori per un periodo di tempo maggiore nel raduno estivo, facendo assimilare loro con più calma i propri dettami tecnico-tattici. E sappiamo come sia Mayoral, sia Villar, sono considerati due pedine fondamentali nel nuovo scacchiere tattico che ha in mente il tecnico lusitano.