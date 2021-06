Ecco la Roma di Mourinho, definito tutto lo staff | Si cambia in porta

I giallorossi hanno definito lo staff che accompagnerà José Mourinho nell’esperienza giallorossa. Cambio in porta.

Tutto pronto per l’inizio della Roma targata José Mourinho. I giallorossi inizieranno la preparazione tutti insieme il prossimo 6 luglio, con l’arrivo nella capitale dello Special One previsto nelle prossime ore. Intanto per quanto riguarda il calciomercato i due nomi caldi rimangono quelli di Rui Patricio e Granit Xhaka. Per il portiere del Wolverhampton, uscito con il Portogallo all’Europeo, potrebbero essere decisivi i prossimi giorni, mentre per il centrocampista dell’Arsenal, capitano della Svizzera che ieri ha eliminato la Francia, non c’è ancora l’accordo totale con i Gunners, mentre con il calciatore già è stato trovato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mou in pole position | Servono 25 milioni

Roma, completato lo staff di Mourinho

A poche ore dalla partenza del ritiro estivo del club capitolino, è stato completato lo staff che accompagnerà il tecnico portoghese nell’avventura giallorossa. A riportarlo è il giornalista Filippo Biafora sul proprio profilo Twitter. Cambia il preparatore dei portieri, dove non ci sarà più Marco Savorani ma sarà Santos. Joao Sacramento sarà il vice di Mourinho, mentre Carlos Lanin sarà il responsabile dell’area riatletizzazione. Chiudono il roster dello staff Rapetti (responsabile preparazione atletica), Salzarulo (responsabile match analyst) e Cerra (data analyst e responsabile tecnologia).