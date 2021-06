Calciomercato Roma, colpo a sorpresa | Ecco il bomber

Calciomercato Roma, i giallorossi sarebbero in pressing sul centravanti. La trattativa può sbloccarsi da un momento all’altro.

Sono molti i nomi visionati dal gm Tiago Pinto, che ha cominciato da tempo a lavorare sul mercato, per provare a regalare almeno un tassello di qualità a José Mourinho per il reparto avanzato.

Con Borja Mayoral a cui è stato confermato il prestito per un’altra stagione dal Real Madrid, molto dipenderà dall’eventuale addio di Edin Dzeko. Il bosniaco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Probabilmente aspetterà l’incontro con lo Special One per decidere cosa farà la prossima stagione.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, assist Mourinho | 10 milioni per il “nuovo Lukaku”

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha deciso | La data dell’annuncio

Calciomercato Roma, giallorossi in pressing su Cavani

Proprio in merito a chi sarà il nuovo centravanti della Roma, si è esposto su Twitter il giornalista ed esperto di mercato, Rudy Galetti. Quest’ultimo ha rilanciato di come la Roma stia in forte pressing su Edinson Cavani.

Il club giallorosso avrebbe addirittura già trovato l’accordo con il giocatore, che è pronto a salutare il Manchester United. I Red Devils però chiedono 10 milioni di euro per lasciare partire il centravanti dell’Uruguay. L’affare inoltre potrebbe andare in porto anche senza l’addio ad Edin Dzeko.

Il Matador ha messo a referto ben 16 reti nella passata stagione, dimostrando una condizione fisica invidiabile. Il fiuto del gol non l’ha perso, e con il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta per i giallorossi, alla ricerca di un calciatore completo e cinico in area di rigore.