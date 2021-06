Calciomercato Roma, svolta per l’esterno | Pronto lo scambio

Calciomercato Roma, per arrivare all’esterno, i giallorossi hanno già pronto lo scambio che può mettere tutti d’accordo.

Le priorità di questo calciomercato per la Roma, come detto più e più volte, sono l’acquisto di un portiere (in pole c’è l’estremo difensore del Portogallo, Rui Patricio) e quello di un mediano, leader in mezzo al campo (Xhaka ormai è ad un passo).

Mourinho le ha delineate e Pinto vuole chiudere queste operazioni al più presto. Naturalmente se ci saranno delle occasioni (che possono essere considerate “ghiotte”), la società giallorossa le prenderà in considerazione.

Proprio sotto questo punto di vista, si potrebbe andare a delineare uno scambio in zona d’attacco che potrebbe rivelarsi molto utile sia in entrata che, soprattutto, in uscita.

Calciomercato Roma, pronta la contropartita per Kostic

Come riporta il Romanista, i giallorossi sarebbero in pressing per accaparrarsi le prestazioni dell’esterno offensivo Filip Kostic di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore piace molto al gm Tiago Pinto, che è sulle sue tracce già da tempo.

La richiesta però che ne fa il club tedesco è considerata alta dalla Roma. Per l’esterno serbo, l’Eintracht chiede una cifra superiore ai venti milioni. Pinto quindi, prima di muoversi in questo senso, è obbligato a concretizzare qualche cessione.

Per ora sembra tutto molto difficile, visto e considerando che in quel ruolo la Roma abbonda di soluzioni. Mourinho infatti può contare su ben sette calciatori (El Shaarawy, Mkhitaryan, Pedro, Carles Perez, Under, Kluivert, Zaniolo) e quindi, prima di pensare all’arrivo di Kostic, c’è bisogno di sfoltire di almeno due o tre giocatori il reparto.

Per questa ragione, la società giallorossa avrebbe proposto all’Eintracht la possibilità di inserire uno tra Kluivert e Under per chiudere la trattativa per l’esterno serbo. Sia l’olandese che il turco non sembrano far parte più del progetto romanista e per questo si potrebbe imbastire uno scambio (con la differenza economica messa dalla Roma) con la società tedesca.