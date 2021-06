Calciomercato Roma, De Laurentiis furioso con Fienga: la telefonata

Calciomercato Roma, il presidente del Napoli De Laurentiis furioso con Fienga: ecco la telefonata per i chiarimenti

E’ tornato a parlare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, interrompendo quindi il silenzio stampa che da tempo immemore aveva imposto alla sua squadra e non permettendo, nemmeno a Gattuso, di congedarsi alla fine della stagione. Ha presentato il nuovo progetto degli azzurri, ma nella conferenza stampa non è passato inosservato un passaggio su Guido Fienga, amministratore delegato della Roma.

Al centro del dibattito, è evidente, c’era qualche giovane gioiello che adesso è in forza ai campani. Sicuramente Fienga ci ha provato, e queste particolari attenzioni sono arrivate all’orecchio del patron azzurro, che non le ha mandate al dire al collega giallorosso. Anzi, lo ha chiamato per chiedere dei chiarimenti.

Calciomercato Roma, De Laurentiis svela la chiamata a Fienga

E durante la conferenza De Laurentiis ha svelato i dettagli della chiamata. Toccando anche un punto importante, il tettorio campani “che ha dei problemi” ha spiegato il massimo dirigente azzurro. “Ieri ho sentito Fienga della Roma – ha sottolineato – e gli ho detto che ci stava fregando un 14enne: dovremmo rispettarci, altrimenti metto quattro James Bond a fare la guerra”.

Non è sicuramente andato giù a DeLa il comportamento di Fienga, anche se probabilmente tra i due c’è stato un importante chiarimento altrimenti i dettagli della telefonata sarebbero stati sicuramente non resi noti. Quello che rimane di questa vicenda, però, è il fatto che la Roma si muove non solo per il mercato dei grandi ma anche delle altre squadre del settore giovanile. Soprattutto per ripetere i successi delle ultime stagioni. Non per ultimo quello di ieri, quando l’Under 16 si è laureata campione d’Italia battendo in finale il Genoa.