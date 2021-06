Calciomercato Roma, c’è l’accordo | La firma è ad un passo

Calciomercato Roma, il calciatore è vicinissimo a diventare giallorosso. Manca veramente poco alla sua firma, ma l’affare non è in dubbio.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One (il suo arrivo nella Capitale è previsto per venerdì) dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Uno di questi potrebbe arrivare molto presto, anche se molto probabilmente toccherà aspettare la fine dell’Europeo in corso.

Calciomercato Roma, Xhaka prossimo a vestire giallorosso

Come detto da Riccardo Meloni di Calciomercato.it, Granit Xhaka diventerà un giocatore della Roma. Il capitano della Svizzera, con cui sta disputando da protagonista gli Europei (venerdì la sfida alla Spagna nei quarti di finale), ha in mente solo la squadra giallorossa e ha preso da tempo la sua decisione.

In tutto questo l’interesse della Juventus per il centrocampista dell’Arsenal, circolato in questi ultimi giorni, è reale, ma Xhaka con ogni probabilità vestirà giallorosso nella prossima stagione.

L’unico scoglio da superare è l’offerta che la Roma ha fatto recapitare ai Gunners. 15 milioni contro i 20 richiesti dalla società londinese. Se da Trigoria partirà un’offerta più vicina alle richieste dell’Arsenal, l’affare andrà in porto per la felicità di tutte le parti in causa.

Xhaka è un giocatore richiesto esplicitamente da José Mourinho. Lo Special One, infatti, gli vuole dare le chiavi del centrocampo giallorosso, consapevole della sua leadership (che sta dimostrando soprattutto in nazionale in queste ultime settimane), della sua esperienza e della sua tenacia.