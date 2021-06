Calciomercato Roma, rivoluzione in mezzo | Il Milan prepara l’offensiva

Calciomercato Roma, è pronta una rivoluzione in mezzo al campo. Il Milan intanto sta preparando l’offensiva per il calciatore.

Giorni sempre più caldi in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il prima possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente i cosiddetti esuberi, che tanto pesano sulle casse di Trigoria. I Friedkin, pur di liberarsi di ingaggi importanti, potrebbero decidere di rescindere i contratti di diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma. Per altri, invece, toccherà trovare una soluzione il prima possibile per non creare malcontenti generali o possibili minusvalenze.

Attenzione però anche a cessioni non programmate, ma da cui si potrebbe ricavare del denaro fresco da reinvestire sul mercato in entrata.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, assist Mourinho | 10 milioni per il “nuovo Lukaku”

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha deciso | La data dell’annuncio

Calciomercato Roma, il Milan su Cristante

Come detto dall’esperto di mercato Rudy Galetti di Calciomercato.it, il Milan ha messo gli occhi su Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma è ora impegnato con la nazionale azzurra agli Europei (tra due giorni la sfida al Belgio ai quarti di finale) ed è concentrato solamente su quest’impegno.

Quello di Cristante al Milan sarebbe un clamoroso ritorno, in quanto il centrocampista friulano ha già giocato nella squadra rossonera, prima nelle giovanili e poi in prima squadra (per un totale di 5 stagioni dal 2009 al 2014). Per lui però solamente 3 presenze con la squadra “senior” condite con 1 gol.

Staremo a vedere se il Milan realmente sferrerà l’attacco sul centrocampista della Roma, e se la stessa società giallorossa si decida di privarsi così facilmente di un calciatore che nell’ultima stagione ha fatto molto bene e potrebbe essere un punto fermo per la nuova Roma di José Mourinho.