Calciomercato Roma, nuova pretendente | Futuro in bilico

Calciomercato Roma, a distanza di due settimane si riaccendono le voci circa il probabile asse di mercato che potrebbe nascere con il mondo balcanico.

José Mourinho arriverà in poco più di 48 ore ma è stato in questi due mesi costantemente in contatto con la società giallorossa, provando sovente a instaurare dei contatti con quei giocatori che avrebbe chiesto allo stesso Pinto.

A breve vedremo se la sua leadership e la sua diplomazia saranno stati in grado di convincere alcuni di quei profili fin qui accostati all’orbita capitolina. Abbiamo sovente sottolineato come lo stesso Mou sia stato molto bravo a tuffarsi in questo nuovo progetto con intelligenza e comprensione.

Sa bene che la sua nuova squadra non potrà subito mettergli a disposizione budget importantissimi, come quelli di cui ha potuto disporre nelle parentesi inglesi. Ciò si è riflesso, da parte sua, anche nella decisione di chiedere dei giocatori pronti e da lui ritenuti funzionali ma che, al contempo, fossero sostenibili da un punto di vista economico.

Il primo ritiro stagionale, intanto, è ormai alle porte ed è previsto per il 5 luglio. Entro questa data lo Special One dovrà sbarcare a Roma e finalmente presentarsi per parlare per la prima volta come tesserato del club dei Friedkin.

Il rapporto con questi ultimi, come ribadito dallo stesso mister, sembra al momento buono, grazie a quella condivisione di visioni che ha poi portato lo Special One all’inattesa firma. I tempi però ormai stringono e, se il mese di giugno non è stato pregno di novità, è necessario un cambiamento di tendenza per i mesi successivi.

La squadra ha una buona ossatura ma resta comunque necessitante di alcune migliorie, da attualizzarsi il prima possibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mou in pole position | Servono 25 milioni

Calciomercato Roma, il Besiktas ci prova per Dzeko

Quello della Roma sembra destinato ad essere un mercato attivo sia sul fronte entrate che uscite. Queste ultime serviranno per potersi liberare di giocatori finiti ai margini e dei loro rispettivi contratti, dai cui risparmi si proverà ad integrare il limitato budget del club.

Una delle sortite più probabili resta quella di Edin Dzeko. Per quanto il bosniaco abbia cercato spesso di sottolineare il suo forte anelito ad essere allenato da Mourinho, l’età e il suo stipendio sembrano lasciar intendere che la soluzione più felice sia quella della separazione.

Stando a quanto riportato da SkySport, infatti, per il numero 9 sarebbero stati fatti dei sondaggi dal Besiktas. Si tratterebbe del secondo club turco, dopo il Fenerbahce, ad aver avanzato richieste per l’ex City e Wolfsburg.