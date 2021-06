Calciomercato Roma, no alla Serie A | Cessione definitiva

Calciomercato Roma, l’esterno avrebbe comunicato alla società le sue intenzioni sul futuro. Queste le ultime.

Questa qui sarà sicuramente la settimana di Josè Mourinho, atteso nelle prossime ore nella Capitale. Pur non essendo arrivate conferme ufficiali da parte della società, pare molto probabile che il portoghese possa approdare in Italia tra domani e venerdì 2 luglio.

Sono ormai passati quasi due mesi dal suo annuncio e, vista l’imminenza dell’apertura stagionale, il suo approdo non potrà essere ulteriormente procrastinato. Lo Special One è da più di una settimana in Portogallo, dove ha trascorso questi giorni in famiglia e alfine di evitare di rispettare la lunga prassi sanitaria che avrebbe dovuto osservare se fosse partito da oltremanica.

L’inizio della stagione, intanto, è previsto per il5 luglio, data in cui si apriranno i cancelli di Trigoria ai tanti giocatori rientranti dalle ferie. Questi ultimi troveranno, tra i vari, i già da oggi presenti Smalling, Veretout, El Shaarawy e Zaniolo.

Lo stesso mister avrebbe infatti chiesto a questi ultimi e agli altri giallorossi reduci da infortuni di anticipare il ritorno a Trigoria.

Calciomercato Roma, Florenzi vuole giocare all’estero

Si tratta di ore molto importanti anche sul fronte del mercato. A breve, infatti, potrebbero concretizzarsi alcune cessioni decisive, impreviste fino a qualche tempo fa.

Ci riferiamo in particolar modo a quella di Under e Pau Lopez al Marsiglia, che permetterebbero alla Roma di allontanare due esuberi e liberarsi, almeno momentaneamente, di due ingaggi importanti.

Un altro profilo che sembra destinato a lasciare la Capitale è Alessandro Florenzi. L’allontanamento di Fonseca non ha comunque convinto il numero 24 a risposare la causa giallorossa.

Ad Europeo concluso, dunque, l’ormai ex PSG e Valencia rientrerà nella Capitale solo momentaneamente, in attesa che arrivi la proposta giusta da qualche club estero.

Nonostante le avances di Inter, Juventus e Milan, secondo SkySport, Florenzi avrebbe già comunicato ad entourage e società di voler trovare una soluzione definitiva in un club europeo ma non italiano.

In pochi anni, dunque, dopo De Rossi e Totti la piazza si prepara ormai al saluto del terzo giocatore romano e romanista, forse meno bravo dei primi due a reggere una maglia così gloriosa e la provenienza da una città che sa darti molto ma toglierti altrettanto.