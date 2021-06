Calciomercato Roma, assist Mourinho | 10 milioni per il “nuovo Lukaku”

Calciomercato Roma, Mourinho ha suggerito l’acquisto del “nuovo Lukaku”, un giovane talento portoghese destinato a diventare un campione.

La nuova era Mourinho sta per iniziare. Lo “Special One” è un vincente nato e proverà a portare subito un trofeo a Roma, ma il contratto è triennale e il progetto comunque a medio termine. Oltre a vincere, Mourinho dovrà porre anche le basi per un futuro trionfale. E in questa ottica la società giallorossa oltre ad acquistare calciatori già pronti come Rui Patricio e Xhaka, proverà anche a ingaggiare qualche giovane di talento.

Magari bruciando la concorrenza e con un po’ di fortuna ingaggiando qualche campione del futuro, come è capitato del resto nel caso di Zaniolo. Un giovane da tenere d’occhio e che proprio Mourinho ha già visionato arriva proprio dal Portogallo, che lo “Special One” e anche il general manager Tiago Pinto conoscono bene.

Calciomercato Roma, riflettori puntati su Herculano Nabian

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Roma starebbe seguendo con attenzione Herculano Nabian, attaccante del Vitoria Guimaraes di appena 17 anni. Stella del Portogallo Under 18, il giovanissimo calciatore fa già parte della prima squadra del Vitoria, pronto a monetizzare grazie alla sua cessione.

Per caratteristiche tecniche e fisiche, Nabian viene paragonato a Romelu Lukaku: abile nel gioco aereo, è altissimo e dotato di un gran fisico, che fa valere nei contrasti e nella protezione del pallone. Rispetto a Lukaku calcia prevalentemente con il destro e non con il sinistro.

Oltre alla Roma stanno seguendo il calciatore altre due big del campionato di Serie A ovvero Juventus e Milan. Il club rossonero è sempre più attento al mercato dei giovanissimi. In questo caso ci sarà da battere la concorrenza anche di altri top club esteri sulle tracce dell’attaccante, come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco.

La clausola rescissoria attuale è da 60 milioni di euro, ma il Vitoria è pronto a trattare anche per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.