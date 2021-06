Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha deciso | La data dell’annuncio

By

Calciomercato Roma, dopo più di due settimane la telenovela Sergio Ramos sarebbe ormai prossima all’epilogo.

Il nome del centrale iberico è finito sui taccuini dei migliori dirigenti di Europa, tutti fermamente convinti che, nonostante i 35 anni di età e le problematiche muscolari dell’ultima stagione, il numero 4 possa ancora giocare ad altissimi livelli.

Non è un caso, dunque, che da quando si siano palesate le prime difficoltà del Real Madrid nel trovare una soluzione ideale per il prolungamento contrattuale, tanti top club abbiano bussato alla porta del suo entourage per sondare il terreno.

La concorrenza è ulteriormente aumentata dal 17 giugno, quando ci è stato il saluto definitivo del difensore alle Merengues. In queste due settimane, però, nessuna delle tante indiscrezioni susseguitesi si è concretizzata.

Dopo la notizia relativa al forte interesse dell’Arsenal, il passaggio di Ramos al PSG sembrava ormai cosa fatta e l’annuncio sarebbe dovuto arrivare già diversi giorni or sono.

I tempi, invece, si stanno incredibilmente allungando e ciò è chiara testimonianza di come ci sia da parte sua la grande volontà di attenzionare in modo intelligente i tanti progetti presentatigli e chiudere nel migliore dei modi la sua gloriosissima carriera.

Un tentativo, come ricorderete, l’aveva fatto anche la Roma che aveva provato a sfruttare il carisma e i buoni rapporti di Mourinho con Ramos per provare a convincerlo. Queste sarebbero le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Roma, la decisione finale di Sergio Ramos

Gran parte delle indiscrezioni provengono dalla Spagna, Paese di nascita biografica e calcistica di Ramos. Dai media iberici era subito stata scartata la possibilità che egli potesse chiudere la carriera in Liga, con una maglia diversa da quella del Real Madrid.

In particolar modo, stando alle indiscrezioni di “El Chiringuito” e del portale “AS.com“, per Sergio Ramos sarebbe cresciuto in questi giorni soprattutto l’interesse del City, del Chelsea e del Bayern che avrebbero provato ad insidiare le avances del PSG.

La Roma si sarebbe dunque defilata dalla corsa, divenuta ormai a quattro. La striscia di traguardo sembra però destinata ad essere raggiunta dal PSG, le cui cifre proposte e la cui intelligenza nell’anticipare i tempi hanno permesso di mettersi alle spalle le restanti tre interessate.