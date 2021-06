Calciomercato Roma, la trattativa per il calciatore non è ancora definita. Si aspettano degli aggiornamenti nelle prossime ore.

Mentre dalla Francia arrivano notizie certe sul futuro di Pau Lopez, in Italia le indiscrezioni sembrano essere differenti. Il quotidiano transalpino La Provence, infatti, non ha dubbi: Pau Lopez ha deciso di accettare l’offerta del Marsiglia e l’anno prossimo vestirà la maglia del club francese.

Oltre a quello con il giocatore, dalla Francia si parla anche di un accordo praticamente fatto tra il Marsiglia e la Roma. La società giallorossa sembra infatti che abbia accettato un prestito (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Da capire solamente se nell’accordo sia presente anche un obbligo di riscatto determinato in base a certe condizioni (numero di presenze del portiere).

Calciomercato Roma, per Pau Lopez al Marsiglia ancora non è fatta

Dall’Italia però non sembrano dello stesso avviso. L’emittente radiofonica Rete Sport, infatti, ha raccontato come l’affare Pau Lopez sembra essere ancora lontano da una conclusione. Roma e Marsiglia non hanno ancora trovato l’accordo sul prezzo del trasferimento e sulla modalità.

La fumata bianca della trattativa, quindi, non sembra essere così imminente come invece lasciava presagire nei giorni scorsi, e come dato per certo sui media francesi. Nelle prossime ore e nei giorni avvenire ci saranno aggiornamenti sulla trattativa che resta comunque con buone probabilità di riuscita.

Attenzione anche a Cengiz Under. L’attaccante turco, infatti, potrebbe essere coinvolto nel trasferimento del portiere spagnolo, visto e considerando che il club francese cerca un calciatore dalle sue caratteristiche, e la Roma se ne vuole disfare il prima possibile, cercando magari di produrre anche una piccola plusvalenza su una sua eventuale cessione.