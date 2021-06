Fulmine a ciel sereno nel calciomercato Roma dopo le dichiarazioni dell’agente di Spinazzola, straripante a Euro 2020

Premiato due volte come migliore in campo ad Euro 2020, Leonardo Spinazzola sta calamitando su di sé le attenzioni dei maggiori club europei. Di recente, il suo nome è stato accostato a Barcellona, Psg e Real Madrid. Diverse società hanno effettuato sondaggi con l’agente del calciatore che, ai microfoni di ‘calciomercato.com’, ha preoccupato non poco i tifosi giallorossi. “Sono anni che dico che è un grande giocatore – esordisce Davide Lippi – Sono contento che lo stia dimostrando, è un campione, sta facendo un Europeo meraviglioso. Qualcuno ora si mangia le mani. In qualche grande squadra c’è stato, a qualche altra è stato davvero vicino”.

Prima di congedarsi, arriva la bomba in ottica futuro. “Mourinho felice di allenarlo? Se sarà il suo tecnico, sì…”. Parole enigmatiche che fanno calare più di qualche nube all’orizzonte. Un messaggio che sa di avviso ai naviganti proprio alla vigilia dell’inizio ufficiale del calciomercato.