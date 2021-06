Calciomercato Roma, svolta improvvisa | Pinto a Milano per chiudere

Calciomercato Roma, accelerata decisiva: Tiago Pinto vola a Milano per chiudere la situazione. Ecco le ultime

Vuole chiudere in fretta Tiago Pinto. E per farlo dovrebbe volare nelle prossime ore a Milano come spiegato da Sportitalia. Non solo le trattative in uscita vedono impegnato il general manager giallorosso, ma anche quelle in entrata. Perché se ormai per Rui Patricio è davvero questione di giorni se non di ore, qualche dubbio è arrivato per l’altro vero obiettivo dei giallorossi sul mercato, ovvero Xhaka.

Nulla di preoccupante per il momento. Anche perché il centrocampista svizzero si è praticamente promesso a Mourinho per la prossima stagione. Fanno un po’ paura i possibili inserimenti di Psg e Juventus, ma non più di tanto. Xhaka, che ha guidato la sua Nazionale nella vittoriosa gara contro la Francia, sembra uno di parola. E Pinto è pronto a chiudere, magari alzano un po’ l’offerta per soddisfare le richieste dell’Arsenal.

Calciomercato Roma, si chiude per Xhaka

Inizialmente i Gunners chiedevano 20 milioni di euro. La Roma è arrivata a 12 più 3 di bonus per chiudere la trattativa. Mancherebbe un piccolo sforzo, magari alzando leggermente l’offerta sicura e diminuendo i bonus. Questione davvero di dettagli comunque, niente di più. Ma questi Pinto li vuole davvero portare a termine nello spazio di poco, pochissimo tempo. Magari già in questa settimana, per chiudere le speranze delle altre contendenti.

Le prestazioni del capitano della Svizzera hanno sicuramente fanno accendere i riflettori su di lui. Tanto che anche in Inghilterra i tifosi dell’Arsenal hanno cominciato a mettere in dubbio la bontà della sua cessione. Ma ormai i giochi sono fatti. E Xhaka è pronto a volare a Roma.