Roma, Mourinho nel mirino: costretto al forfait

Roma, arrivano conferme dirette sulla notizia della scorsa settimana. Queste le parole a riguardo su Mourinho e il giocatore capitolino.

In queste settimane nell’ambiente Roma, così come in tante altre realtà calcistiche, c’è grande fermento per l’approdo del nuovo allenatore e l’inizio del calciomercato.

In Italia sono tante le squadre ad aver cambiato gestione tecnica e, a partire dai primi di luglio, l’attenzione mediatica dell’Europeo potrebbe essere integrata dai nuovi sbarchi dei mister.

In poco più di 48 ore dovrebbe concretizzarsi, finalmente, l’arrivo di José Mourinho nella Capitale, cui dovrebbero seguire anche quelli di Spalletti a Napoli e di Sarri sull’altra sponda del Tevere.

In una fase così pregna di novità, dunque, notizie che esulino dai discorsi di mercato rischierebbero di passare inosservate. Non è questo, invece, il caso della notizia di cui vi abbiamo detto qualche tempo fa e circa la quale sarebbero arrivate altre conferme dai diretti interessati.

Si tratta di una vicenda fortemente indicativa di quelle che sono le intenzioni dello Special One e della sua visione degli elementi presenti in rosa.

Roma, le ultime sulla mancata partenza di Mayoral per le Olimpiadi

Dopo la bella stagione disputata da Borja Mayoral nel suo primo anno italiano, il mancato riscatto immediato aveva lasciato credere che lo spagnolo non fosse considerato importante da Mourinho.

In realtà, la Roma parrebbe intenzionata a sfruttare il secondo anno di prestito del centravanti per valutarlo ulteriormente, prima di ponderare una decisione circa un acquisto definitivo.

L’attaccante del Real Madrid proverà a giocarsi le proprie chances anche nella prossima stagione, cercando di scavalcare ulteriormente le gerarchie.

Il suo nome, così come quello di altri giocatori spagnoli, è stato intanto al centro di diverse discussioni ultimamente. Mayoral, infatti, sarebbe dovuto partire con la Nazionale per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo2020.

Esse, però, non ricadono nelle date FIFA e di conseguenza i singoli club possono decidere se avallare o meno le partenze dei propri tesserati. Sulla falsariga di quanto fatto dal Napoli con Fabian Ruiz, anche il club dei Friedkin ha impedito che il suddetto numero 21, così come Gonzalo Villar, partissero per il torneo.

Mourinho vorrebbe gestirli sin da subito e ciò testimonierebbe la sua volontà nel puntare sui due giovani iberici. La conferma sarebbe arrivata anche dall’allenatore della Spagna Under 21, Luis de la Fuente, di cui riportiamo le parole rilasciate ai microfoni di Ellarguero.

“La Roma è uno dei club che non ci ha lasciato un giocatore, è un suo diritto. Borja voleva venire, ma il club non lo ha liberato”.