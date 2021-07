Belgio Italia, il pronostico di Mourinho | Annuncio in diretta

Josè Mourinho si sbilancia e svela il suo pronostico in vista di Belgio-Italia. Ecco le parole dello Special One a Talk Sport

José #Mourinho è pronto per lo sbarco a Roma e scherza a @talkSPORT “Pronostico per #ItaliaBelgio? Se non dico Italia domani atterro e mi uccidono. Quindi devo dire Italia”#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/neKHrkVy3s — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 1, 2021

Interessante siparietto ha visto come protagonista José Mourinho, intervenuto nella diretta di Talk Sport. A poche ore dal fischio d’inizio di Belgio Italia, match valevole per i quarti di finali del Campionato Europeo, lo Special One, nel momento in cui ha risposto a chi gli chiedeva un pronostico sulla sfida, con la sua solita ironia ha scherzato sul possibile esito dell’incontro: “Pronostico per Italia-Belgio? Se non dico Italia, domani atterro e mi uccidono. Quindi devo dire Italia.”

Al di là del sarcasmo di Mou, gli Azzurri giocheranno il match più importante della gestione Mancini: un classico dentro fuori, che Insigne e compagni non possono permettersi di fallire. Non sarà facile, certo: il Belgio ha dimostrato di avere grandi potenzialità, e il match si preannuncia sostanzialmente equilibrato. Gara che Mourinho vedrà da Roma: domani, infatti, è atteso il suo sbarco nella Capitale.