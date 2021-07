Calciomercato Roma, futuro in Ligue 1 | Tiago Pinto piazza l’esubero

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sta provando a chiudere il piano di uscita degli esuberi in fretta: nuova accelerata grazie a un club di Ligue 1.

Il compito principale del general manager della Roma Tiago Pinto è regalare al nuovo allenatore José Mourinho i rinforzi giusti per rendere la squadra altamente competitiva. Prima di farlo però c’è da portare a termine il lavoro sporco, ovvero ridurre la rosa e piazzare tutti gli esuberi rimasti a causa di scelte sbagliate da parte delle precedenti gestioni tecniche.

Monchi ha lasciato un’eredità pesante, il successivo direttore sportivo Petrachi non è riuscito a ridurre più di tanto la rosa. E per evitare che ogni stagione sia punto e a capo, Tiago Pinto dovrà riuscire a trovare sistemazione a tutti quei calciatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Già la trattativa col Marsiglia per Pau Lopez e Cengiz Under fa ben sperare, così come quella col Benfica per l’addio a Nzonzi, una delle peggiori operazioni dell’era Monchi insieme a quella Bianda.

Il giovane difensore francese arrivato a Roma per 6 milioni di euro più bonus non è riuscito a imporsi nemmeno allo Zulte-Waregem dove ha giocato nella scorsa stagione.

Calciomercato Roma, il Montpellier vuole Bianda

Ora però Bianda potrebbe avere una nuova occasione, in Ligue 1. Secondo quanto riportato da “L’Equipe”, il Montpellier era già fortemente interessato la scorsa estate e sarebbe pronto a tornare alla carica. In questa estate andrà a rivoluzione il suo reparto difensivo, per via degli addii a Vitorino Hilton, Daniel Congré e per il grave infortunio occorso a Pedro Mendes.

Per il calciatore questa avventura potrebbe essere la giusta occasione per il rilancio, anche se il Montpellier non ha intenzione di pagare. Le opzioni possibili sono il prestito o la cessione gratuita però con un’importante percentuale su una futura eventuale cessione. Tiago Pinto ci sta pensando seriamente, è il momento di accelerare con le cessioni per poi concentrarsi sui colpi da regalare a Mourinho.