Calciomercato Roma, è fatta per l’esterno | L’ufficialità a breve

Calciomercato Roma, il trasferimento del calciatore è ormai cosa fatta. Si aspetta solo l’ufficialità dell’accordo, che dovrebbe arrivare a breve.

Giorni sempre più caotici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il prima possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente i cosiddetti esuberi, che tanto pesano sulle casse di Trigoria. I Friedkin, pur di liberarsi di ingaggi importanti, potrebbero decidere di rescindere i contratti di diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma. Per altri, invece, toccherà trovare una soluzione il prima possibile per non creare malcontenti generali o possibili minusvalenze.

Calciomercato Roma, è fatta per Under al Marsiglia

Il giornalista turco Ekrem Konur riporta, sul suo profilo Twitter, di un accordo raggiunto tra la Roma e il Marsiglia per la cessione di Cengiz Under alla squadra francese. La trattativa è stata quindi completata e ora l’esterno turco è prossimo a diventare un calciatore del Marsiglia.

Under partirà per la Francia fra pochi giorni, lasciando di nuovo Roma, dopo il deludente prestito al Leicester della scorsa stagione. Non è ancora chiaro se il calciatore andrà via dalla società giallorossa a titolo definitivo o se invece ci sarà un nuovo prestito nel suo prossimo futuro.

In questo caso da vedere se il prestito sarà accompagnato da un semplice diritto di riscatto o se invece sarà presente un obbligo di riscatto in base alle presenze dell’esterno turco nella prossima stagione.