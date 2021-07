Calciomercato Roma, futuro Sergio Ramos | Si muove l’agente

Calciomercato Roma, l’agente del difensore spagnolo si sta muovendo per chiudere la trattativa. Presto ci saranno degli aggiornamenti sulla vicenda.

Sergio Ramos dopo 16 lunghi anni ha lasciato il Real Madrid. Ora davanti alla carriera del difensore spagnolo ci sono varie squadre interessate al suo profilo di calciatore. Ramos, insieme al suo entourage, sta lavorando per trovare una meta in cui giocare per i prossimi due o tre anni.

La sua idea è quella di andare in un grande club in Europa in cui può lottare per tutti i titoli e continuare ad ampliare i suoi vari record, come specificato anche da lui stesso nella conferenza stampa di addio ai blancos, avvenuta ormai due settimane fa.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, il destino di Sergio Ramos | Effetto domino – VIDEO

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, effetto Euro 2020 | Tre squadre per l’esubero

Calciomercato Roma, Ramos va al PSG

L’agente di Sergio Ramos (René Ramos) si è recato questa mattina a Parigi. Questo è quanto riporta il giornalista spagnolo, Sergio Quirante. Se la notizia sarà confermata, è un chiaro segnale che la trattativa per portare al Paris Saint Germain, l’ex bandiera del Real Madrid, è ormai prossima alla conclusione.

Le parti sarebbero quindi molto vicine a raggiungere un accordo, ma andranno risolti senza dubbio alcuni dettagli. Se dal punto di vista economico non ci sono problemi, Sergio Ramos non è ancora convinto sulla durata del contratto: lui, come detto in precedenza, vuole almeno un biennale, mentre la squadra francese sembrerebbe ferma ad un anno con opzione per un’altra stagione.

La sensazione è che comunque l’affare vada in porto, con la Roma che a questo punto sembra completamente tagliata fuori dalla corsa per l’esperto difensore. Seguiranno naturalmente aggiornamenti sulla vicenda.