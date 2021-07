Calciomercato Roma, accordo ad un passo | Oggi l’incontro decisivo

Calciomercato Roma, nella giornata di oggi è previsto un incontro che può mettere tutto nero su bianco. La firma ormai è ad un passo.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One (il suo arrivo nella Capitale è previsto per domani) dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Uno di questi potrebbe arrivare molto presto, anche se molto probabilmente toccherà aspettare la fine dell’Europeo in corso per l’ufficialità.

Calciomercato Roma, Xhaka ad un passo

Il giornalista ed opinionista di Radio Bianconera, Andrea Di Lella, riporta di un incontro decisivo nella giornata odierna tra la Roma e l’Arsenal per il centrocampista Granit Xhaka. La trattativa dovrebbe concludersi per un totale di 22-25 milioni di euro complessivi che la società giallorossa dovrà versare nella casse dei Gunners per il mediano svizzero.

Una cifra che, se confermata, è sicuramente più vicina alle richieste della squadra inglese che alle varie offerte partite da Trigoria in queste ultime settimane.

Xhaka quindi, con ogni probabilità, diventerà il nuovo metronomo del centrocampo della Roma, per la felicità di José Mourinho che lo ha voluto a tutti i costi. L’Arsenal invece, per rimpiazzare lo svizzero, virerà su Lokonga, centrocampista classe ’99 dell’Anderlecht.