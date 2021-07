Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale | L’obiettivo si allontana

Calciomercato Roma, svolta e rinnovo: ufficializzato l’accordo. L’obiettivo dei giallorossi si allontana: le ultimissime

Calciomercato Roma | Uno degli obiettivi più o meno dichiarati di Tiago Pinto in questa sessione estiva di calciomercato, sarà quello di regalare a José Mourinho almeno un rinforzo in attacco, per puntellare un reparto che la scorsa stagione ha navigato a fasi alterne, non riuscendo mai a trovare una certa continuità in termini di prestazioni e di rendimento. Tuttavia, almeno per il momento, l’arrivo di un nuovo bomber è posticipato: al netto delle varie voci che si sono rincorse, ad oggi non è previsto nessun affondo decisivo per l’attaccante, anche perché si sta ancora cercando di individuare il profilo giusto da inserire nel nuovo scacchiere tattico dello Special One.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, niente accordo | Cambia tutto

Sono molti i centravanti accostati alla Roma nell’ultimo periodo: da Belotti, per il quale la distanza dalla richiesta del Toro non è stata ricucita, ad Icardi ( idea al momento piuttosto suggestiva), fino ad approdare ad Isak. E proprio sull’attaccante della Real Sociedad c’è da segnalare una novità dell’ultim’ora.

Calciomercato Roma, Isak rinnova con la Real Sociedad | I dettagli

Come confermato da un post apparso sul profilo ufficiale della Real Sociedad, Isak ha rinnovato il proprio contratto con il club spagnolo fino al 2026. Il centravanti svedese, che piace molto a Mourinho, milita nel club basco dal 2019: se nel primo anno ha messo a referto solo 9 goals, diverso è stato il suo score nella stagione appena trascorsa, che lo ha visto autentico mattatore. L’ex Dortmund ha infatti siglato ben 17 reti, e mostrando buona personalità anche con la maglia della sua Nazionale agli Europei.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, accordo ad un passo | Oggi l’incontro decisivo

Alla luce del rinnovo contrattuale, sarà molto difficile che la Real Sociedad decida di privarsi del proprio bomber, a meno che non sopraggiunga sul tavolo un’offerta davvero irrinunciabile.