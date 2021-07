Calciomercato Roma, Sergio Ramos al Psg | Visite mediche e firma

Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha trovato l’accordo con il Psg: prenotate le visite mediche nei prossimi giorni

🚨🚨 Info @rmcsport : Accord entre le #PSG et Sergio #Ramos. La légende du Real va rejoindre le #PSG pour 2 ans. Le frère du joueur qui est à Paris a trouvé un accord avec la direction parisienne. Visite médicale dans les prochains jours. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 1, 2021

Il tormentone Sergio Ramos è entrato nella sua fase conclusiva. Il centrale difensivo spagnolo è stato a lungo al centro di molte voci di mercato, dopo aver annunciato alla stampa il mancato rinnovo del suo contratto con il Real Madrid, in scadenza quest’estate. Accostato anche alla Roma, sebbene dal club giallorosso siano trapelate sempre secche smentite, il classe ’86 avrebbe trovato l’accordo con il Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da “RMCSPORT“, i parigini avrebbero rotto gli indugi, e sarebbero riusciti a piazzare l’affondo decisivo per Ramos, che sottoscriverà un contratto biennale.

Calciomercato Roma, Sergio Ramos va al Psg | C’è l’intesa

Il fratello del calciatore, che si trova in questi istanti a Parigi, ha portato avanti in prima persona le negoziazioni, riuscendo a pervenire all’accordo. Nella lista degli svincolati di lusso, dunque, non figurerà più il nome di Ramos, che nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche di rito con il Paris Saint Germain, prima di apporre la sua firma sul contratto che lo legherà alla compagine francese per due anni. Non sono state svelate ancora le cifre dell’affare, per le quali bisognerà attendere l’ufficialità .