Calciomercato Roma, niente accordo | Cambia tutto

Calciomercato Roma, manca l’accordo: notizia clamorosa dell’ultim’ora che riguarda le mosse giallorosse. La trattativa rischia di saltare

Tiago Pinto è pronto a chiudere le prime operazioni, sia in entrata che in un uscita: il mercato giallorosso sembra essere giunto al suo punto di svolta, e nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzati i primi colpi, impostati da tempo. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che questa sessione estiva già ci ha regalato clamorosi colpi di scena; e così, mentre la distanza tra richiesta ed offerta con l’Arsenal per quanto concerne l’affare legato a Xhaka si sta assottigliando, lo stesso non si può dire per l’eventuale approdo di Rui Patricio nella Capitale. L’estremo difensore del Wolverhampton, espressamente richiesto da José Mourinho, sembrava a un passo dal trasferirsi alla Roma: tuttavia l’accordo non è stato trovato, e le ultime indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica gettano un cono d’ombra sul possibile accordo.

Calciomercato Roma, le ultime su Rui Patricio: salta l’affare?

Secondo quanto rivelato dal giornalista britannico Duncan Castle nel corso del suo podcast, l’offerte della Roma per Rui Patricio, su input di Mourinho, si è attestata sui 10 milioni di euro: cifra ritenuta ancora troppo bassa dai Wolves che, pur avendo individuato in Jose Sa il sostituto del portiere lusitano, non hanno ancora accettato l’offerta messa sul piatto da Pinto, e aspettano un rilancio dei giallorossi. Ragion per cui, la Roma starebbe seriamente entrando nell’ordine di idee di cambiare obiettivo per la porta.

Nelle scorse settimane era stata avanzata la candidatura di Gollini, che ora potrebbe nuovamente ritornare in auge, anche perché l’Atalanta è pronta a sferrare l’assalto decisivo con l’Udinese per Musso, per il quale già ci sarebbe l’accordo.