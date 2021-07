Calciomercato Roma, arriva il no del centrocampista | Rifiutata l’offerta

Calciomercato Roma, arriva il no del centrocampista: Tiago Pinto incassa e cerca altre soluzioni. Ultime e dettagli

Una città in fermento per l’arrivo di Mourinho, che domani dovrebbe sbarcare finalmente nella Capitale per iniziare, ufficialmente, la sua nuova avventura in giallorosso. Ma se l’elettricità sale per il portoghese, c’è un altro portoghese che lavora sulla rosa della Roma. Per sfoltirla, principalmente, e poi anche per rinforzarla.

Tiago Pinto continua il suo tour de force sotto questo aspetto, sognando di piazzare gli esuberi in maniera veloce per poi cercare di andare a chiudere quelle operazioni in entrata che aspettano solamente l’affondo decisivo da parte del general manager giallorosso. Se per Pau Lopez e Under le cose sembrano fatte (sempre più vicini al Marsiglia) e per Olsen si muovono diversi club, c’è un altro elemento che adesso è in più a Trigoria ma che avrebbe rifiutato già due offerte.

Calciomercato Roma, Diawara dice no ai Wolves

Parliamo di Diawara, il centrocampista guineano, secondo quanto riportato da Il Tempo questa mattina, avrebbe già rifiutato due offerte dalla Premier League, una e del Wolverhampton la società inglese che detiene il cartellino di Rui Patricio e che avrebbe sicuramente preso volentieri il mediano giallorosso. Ma per il momento nulla da fare.

Diawara in ogni caso rimane in uscita, anche perché spazio, per lui, nella nuova Roma di Mourinho ce ne sarebbe davvero poco. Con il probabile arrivo di Xhaka le possibilità per lui di vedere il campo con una certa continuità sono davvero minime. E non si capisce come possa non accettare un’offerta anche di un club così importante come quello inglese.