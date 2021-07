Calciomercato Roma, Raiola lo porta via. C’è la firma per lo Sporting CP. Decisivo nell’operazione il procuratore. Pinto non trema

Movimenti in uscita, ancora, che non riguardano solamente gli uomini della Prima Squadra ma anche delle giovanili. E di mezzo c’è sempre Mino Raiola. Nonostante la vittoria del campionato con l’Under 17, un giovanissimo della Roma ha deciso di cambiare aria, andandosene in Portogallo, per guadagnare di più. Si tratta – come spiega il Corriere dello Sport questa mattina – del giovane difensore classe 2004 Etienne Marius Catena.

Italo-ivoriano, era riuscito a portare a casa anche lo scudetto con l’Under 15. Ma l’offerta di Tiago Pinto per il rinnovo non è stata ritenuta congrua da Raiola, che lo porterà allo Sporting CP per farlo guadagnare di più. Il general manager portoghese, comunque, si muove anche per le giovanili, che stanno dando delle soddisfazioni importanti alla società. E stanno portando anche qualche malumore, come la telefonata di De Laurentiis ieri a Fienga, che sembrerebbe fosse interessato ad un 2004 proprio dei campani.

Calciomercato Roma, i movimenti di Pinto

Si muove quindi Pinto anche per il settore giovanile, che deve essere un bacino per la Prima Squadra soprattutto in momenti come questo. La Roma, soprattutto nella passata stagione, ha dimostrato di credere, e molto, alle possibilità di diversi ragazzi che erano in Primavera con De Rossi: nel novembre scorso molti sono stati i rinnovi. Da Zalewski e Ciervo (vicino al Palermo) e presto dovrebbe arrivare anche un adeguamento per Darboe.

A livello tecnico infine, per le squadre minori, non dovrebbero esserci dei grossi stravolgimenti. Quasi tutti i tecnici dovrebbero essere riconfermati.