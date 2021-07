Calciomercato Roma, via a titolo definitivo | Tutte le cifre

Si entra già nel vivo delle trattative di calciomercato. Per la Roma grande novità in uscita che porterà liquidità fresca.

Da oggi è partito ufficialmente il calciomercato. E con questo molte trattative si avviano spedite verso la definizione. E’ il caso della Roma, che ha in queste ultime ore due cessioni importanti che consentiranno di reinvestire la luiquidità fresca sul mercato. Il primo obiettivo è chiudere la trattativa con l’Arsenal per Granit Xhaka, il quale comunque non potrà essere subito a disposizione di Mourinho in quanto è ancora all’Europeo con la Svizzera della quale ne è il capitano. Per il secondo tassello si sta valutando un possibile cambio di obiettivo tra i pali, viste le difficoltà per arrivare a Rui Patricio.

Calciomercato Roma, novità Under | Le cifre

Importante novità sul fronte delle cessioni, dove l’asse Roma-Marsiglia è molto caldo in queste ultime ore. Parliamo di Cengiz Under all’OM, una trattativa che sta andando verso i titoli di coda. La novità però riguarda la formula del trasferimento, infatti, secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, il turco andrà in Ligue 1 a titolo definitivo e non in prestito. Alla Roma andranno circa 10 milioni di euro ed una percentuale sulla prossima rivendità del 30%. Per il calciatore contratto di 4 anni da 3 milioni di euro a stagione. Mancano pochissimi dettagli e il giocatore potrà poi effettuare anche le visite mediche con la sua nuova squadra.