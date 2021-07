Calciomercato Roma, tre cessioni e un acquisto | Spunta la data

Iniziano a delinearsi le prime mosse del calciomercato della Roma, che si appresta a vendere tre calciatori.

Inizia a muoversi anche la Roma sul calciomercato. I giallorossi infatti stanno per definire nel dettaglio le prime cessioni. Confermate le uscite di Cengiz Under e Pau Lopez, entrambi andranno all’Olympique Marsiglia. Da capire se la formula sarà quella del prestito o se a titolo definitivo per l’esterno offensivo turco. Intanto in entrata il grande obiettivo rimane Granit Xhaka, il quale oggi ha messo il ‘like’ al post Instagram di José Mourinho che saluta la sua Setubal.

LEGGI ANCHE >>> La Roma 2021-22 di José Mourinho | I possibili convocati per il ritiro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, via a titolo definitivo | Tutte le cifre

Calciomercato Roma, Olsen in Spagna. Arriva Rui Patricio

In porta, invece, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la giornata giusta per la definizione dell’accordo con il Wolverhampton per Rui Patricio potrebbe essere tra domenica e lunedì. Anche in questo ruolo, rimasto scoperto dopo gli addii di Mirante e Farelli, ci potrebbe essere presto un’uscita. Il portiere che ha difeso la Svezia ad Euro 2020, Robin Olsen, interessa alla Real Sociedad in Spagna, dopo che il club spagnolo ha provato a sondare il terreno per Radu dell’Inter, il quale però non sarebbe convinto della destinazione.