Mourinho a Roma | Novità dell’ultim’ora: ecco dove sbarcherà

Roma, lo sbarco di Mourinho: novità dell’ultim’ora. Ecco dove sbarcherà lo Special One: cambia tutto!

Roma è in visibilio per il suo Special One. L’alba di una nuova era scoccherà domani, quando José Mourinho, verosimilmente in un orario compreso tra le 13 e le 14, sbarcherà nella Capitale. Non a Ciampino, come inizialmente si pensava, ma all’aeroporto Leonardo Da Vinci, con un volo privato proveniente da Setubal. A rivelare questo cambio di strategia nella tappa di avvicinamento del tecnico portoghese verso la sua nuova realtà è l’edizione online del Corriere dello Sport, che fornisce altri dettagli piuttosto interessanti relativamente all’approdo di Mou.

Roma, Mourinho in città | Svelati i dettagli

La Roma ha già programmato tutto, per “scortare” l’arrivo del portoghese. Tre auto del club si recheranno all’aeroporto: su una di queste viaggerà Mou, che sarà accompagnato direttamente a Trigoria. Dopodiché, il lusitano osserverà 5 giorni di isolamento, fino all’inizio della prossima settimana, dunque: per quanto concerne la conferenza stampa di presentazione, non è stata ancora fissata la data. Ma ormai è tutto pronto: Roma si prepara ad accogliere il suo nuovo allenatore. Mancano poche ore prima che il “sodalizio” possa concretizzarsi.