Roma, finalmente Mourinho | Fissato l’arrivo

Roma, ecco Mourinho: inizia la nuova stagione dei giallorossi. Ecco quando e dove arriva lo Special One: i dettagli. Rischio quarantena

Il giorno atteso è arrivato. Il Giubileo della Roma. José Mourinho è pronto ad atterrare nella Capitale, a soli quattro giorni dall’inizio della nuova stagione giallorossa fissata per il 6 luglio a Trigoria. Ormai manca poco, anzi pochissimo. Tutto pronto in città per accogliere lo Special One, colui che dovrà risollevare le sorti di un club che vuole tornare a vincere dopo tanto tempo.

Così come riportato da Il Messaggero, l’allenatore portoghese dovrebbe atterrare domani, intorno alle 12, a Ciampino con un volo privato. Mezzogiorno di fuoco per i tifosi della Roma non solo per le temperature alte di questi giorni. Rischio assembramento assicurato domani davanti l’aeroporto. Ma è lo Special, signori.

Roma, per Mourinho rischio quarantena

C’è un problema però. Anzi, ci sarebbe, usiamo il condizionale. Mourinho, che comunque arriverà dal Portogallo, potrebbe essere costretto a cinque giorni di quarantena imposti dal governo italiano a chi, negli ultimi 14 giorni, è stato in Inghilterra. Non ci sono certezze su questo, è giusto dirlo, ma lo Special One, per motivi fiscali, forse è stato nel Regno Unito.

Questione di poco conto, perché con un permesso di lavoro speciale e soprattutto con l’esito del tampone negativo, il portoghese probabilmente potrebbe muoversi senza problemi in città. E abbracciare di conseguenza i tifosi della Roma che ormai non vedono l’ora di vedere da vicino il proprio “Messia“. Sì, è come un Papa al momento Mourinho. Atteso più che mai. Atteso come uno sposo aspetta la propria sposa all’altare. Esageriamo? No! Basta ritornare a due mesi fa, quando c’è stato l’annuncio del suo arrivo da parte della Roma. Una città catapultata in una nuova era.