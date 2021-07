Roma, nuova offerta per l’ex | Sorpresa in Serie A

By

Roma, l’ex giallorosso ha sotto mano un’offerta che dovrà valutare attentamente nelle prossime ore. Il suo futuro sarà ancora in Serie A?

Novità importanti per un ex della Roma. Stiamo parlando di Paulo Fonseca. Il mister di queste ultime due stagioni dei giallorossi potrebbe aver trovato una nuova collocazione.

Dopo essere stato vicinissimo al Tottenham, che invece proprio ieri ha ufficializzato Nuno Espirito Santo come nuovo allenatore, l’ex mister della Roma è in questo momento ancora in cerca di una nuova squadra.

Roma, Fonseca vicino allo Spezia

Il giornalista turco Ekrem Konur riporta, sul suo profilo Twitter, di uno Spezia in pressing su Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma ha ricevuto dalla squadra ligure un’offerta formale per diventare la prossima guida tecnica della squadra dell’ormai ex mister Italiano (andato alla Fiorentina).

Attenzione però a possibili colpi di scena. Fonseca è anche corteggiato dal Fenerbahce, tanto che alcuni media turchi lo danno come sicuro nuovo allenatore dei gialloblu nella prossima stagione.

Insomma, nelle prossime ore o nei prossimi giorni capiremo quale sarà il futuro di Paulo Fonseca. La possibilità di rivederlo un’altra volta in Serie A non è però ancora tramontata.