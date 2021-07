Calciomercato Roma, dalla Spagna | E’ fatta per Cavani: i dettagli

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda la Roma. Ecco tutti i dettagli per il possibile arrivo nella capitale.

L’arrivo di Jadon Sancho al Manchester United potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino sul fronte calciomercato nel reparto offensivo. La Roma da tempo è a caccia di un nuovo centravanti da affiancare sicuramente a Borja Mayoral e forse anche a Edin Dzeko. La trattativa col Torino per Andrea Belotti però non è proseguita nel verso giusto vista la richiesta di Cairo di 30 milioni di euro per il centravanti italiano, impegnato ad Euro 2020, con il contratto in scadenza tra un anno.

Calciomercato Roma, bomba Cavani ad un passo

A proposito di Red Devils, però, la novità potrebbe arrivare proprio da Manchester, dove poco meno di due mesi fa Edinson Cavani aveva rinnovato il contratto per un’altra stagione. L’attaccante uruguaiano però, secondo quanto riportato dal sito ‘donbalon.com’, è il grande nome richiesto da José Mourinho e le trattative sono addirittura in fase conclusiva. Ritorno in Italia ad un passo secondo il noto portale spagnolo, che parla anche di un incastro di trattative che potrebbero portare Edin Dzeko alla Juventus, nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare la società bianconera.