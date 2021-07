Calciomercato Roma, colpo UFFICIALE: via libera per Pinto

Colpo ufficiale in Serie A che potrebbe interessare il calciomercato della Roma. L’obiettivo rimane concreto.

Giornata di grande euforia in casa giallorossa. Prima a Ciampino per lo sbarco di José Mourinho, poi a Trigoria, sempre per l’arrivo del tecnico portoghese al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, dove effettuerà la quarantena nei prossimi giorni, prima di dirigere il primo allenamento, che dovrebbe essere fissato per il 6 luglio. Intanto a Trigoria si stanno allenando già da qualche giorno i calciatori che nella passata stagione hanno avuto più di qualche problema fisico. Visti quest’oggi infatti sia Riccardo Calafiori che Chris Smalling, pizzicati al loro arrivo a Trigoria prima di quello dello Special One.

Calciomercato Roma, ufficiale Musso all’Atalanta

Intanto una delle richieste del tecnico portoghese è il portiere, oltre al centrocampista individuato in Granit Xhaka. Non sembra essere arrivato ancora l’accordo col Wolverhampton per Rui Patricio, assistito da Jorge Mendes. Il portoghese è stato il primo nome per la porta fatto da Mou, ma la trattativa non è affatto conclsua. Intanto tra le ipotesi potrebbe tornare in auge Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta non avrà più spazio nei piani tecnici di Gasperini, soprattutto dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Juan Musso a Bergamo.