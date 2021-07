Calciomercato Roma, svolta in attacco | La decisione è presa

Calciomercato Roma, svolta in attacco: la mossa di Tiago Pinto e dei Friedkin è chiara.

Sebbene la giornata odierna sia stata monopolizzata dallo sbarco di José Mourinho, approdato finalmente nella “sua” Roma, si segnalano comunque importanti novità di mercato per quanto concerne le future manovre dei giallorossi. Una delle richieste più o meno esplicite dello Special One è stata quella di rinforzare il reparto offensivo; chiaramente bisognerà trovare una soluzione per quanto concerne il possibile addio di Edin Dzeko, il cui futuro è ora come ora appare molto incerto.

Mou dovrebbe incontrarsi con l’attaccante, per capire quelle che sono realmente le sue intenzioni: ciò che è certo, è che il contratto dell’ex City, in scadenza nel 2022, non sarà rinnovato. Il tecnico lusitano non si strapperebbe i capelli nel caso in cui il cigno di Sarajevo alla fine dovesse decidere di restare nella Capitale, ma chiaramente un suo addio spalancherebbe le porte ad un acquisto di peso ( vedasi Belotti, anche se l’affare vive una fase di stallo). Insomma, il rebus Dzeko è ancora lontano dall’essere sciolto, ma c’è una novità da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, addio Dzeko a costo zero? Pinto ha le idee chiare

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti bosniaco preferirebbe essere ceduto a costo zero: un addio gratis ( anche se, ribadiamolo, il calciatore ha ancora un anno di contratto) che permetterebbe ad un eventuale acquirente di non pagare il costo del suo cartellino. Una soluzione non gradita affatto dai vertici dirigenziali giallorossi, che non solo vorrebbero risparmiare i soldi dell’ingaggio dell’attaccante ( che percepisce quasi 7,5 milioni di euro annui), ma anche intascare qualche milione dalla sua cessione. Al momento non si è giunti ancora alla scontro frontale, ma è una situazione da seguire con estrema attenzione.