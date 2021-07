Calciomercato Roma, dalla Spagna | Dzeko rifiutato

Calciomercato Roma, dalla Spagna la clamorosa indiscrezione: Dzeko si sarebbe proposto, ma è stato rifiutato. I dettagli

Clamorosa indiscrezione che trapela dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, Edin Dzeko si sarebbe proposto al Barcellona: dopo aver esternato le proprie perplessità circa l’eventualità di restare in giallorosso, il bomber bosniaco avrebbe fatto un passo decisivo, allacciando contatti diretti con i blaugrana. La risposta del Barça, però, che ha recentemente messo a segno i colpi Aguero e Depay, è stata un secco “no, grazie”: i catalani hanno infatti riempito le varie tessere del mosaico offensivo con gli acquisti dell’ex Lione e dell’ex City, e complice il probabile rinnovo di Messi, che da poche ore è svincolato, gli spazi per “il cigno di Sarajevo” si ridurrebbero drasticamente.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta in attacco | La decisione è presa

Calciomercato Roma, Dzeko si offre al Barça | I blaugrana dicono di no

Dzeko-Barça: il matrimonio non s’ha da fare. Ciò non toglie che la situazione dell’attaccante vada monitorata con estrema attenzione, anche perché il suo addio sembra sempre più probabile. Quello che possiamo dire con certezza, però, è che non si tratterà di un addio a costo zero: Pinto intende monetizzare dalla cessione dell’attaccante, per ricavare qualche milione da destinare agli altri colpi in entrata in serbo.