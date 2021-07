Calciomercato Roma, nuovo indizio social | Assist a Mourinho

By

Calciomercato Roma, nel Mourinho day le notizie che esulino dalla questione relative al suo approdo rischierebbero di passare inosservate. Non quella di cui stiamo per dirvi.

Dopo i tanti rumors e le indiscrezioni susseguitesi nelle ultime settimane, è stata fatta chiarezza sull’orario, la data e la sede dell’approdo dello Special One nella Capitale.

Oggi, due luglio, la giornata dei capitolini si è aperta con il messaggio social lanciato dallo stesso tecnico, tramite il quale ha lasciato intendere come fosse ormai prossimo alla partenza verso l’Italia.

Confermate, dunque, le indiscrezioni circa l’arrivo di Mou a Fiumicino per le 14.30, lo stesso mister ha poi pubblicato sul proprio profilo ufficiale una fotografia presso un gate dell’aeroporto portoghese, in compagnia dei suoi fedelissimi collaboratori.

Nei prossimi minuti sono attesi sicuramente nuovi scatti e novità circa il bramatissimo evento capitolino. Per non perdervi nulla, vi consigliamo di seguire la nostra Live, con la quale vi terremo aggiornati minuto per minuto. Di seguito il link —> https://www.asromalive.it/2021/07/02/roma-mourinho-arrivo-fiumicino-friedkin/

LEGGI ANCHE: La Roma 2021-22 di José Mourinho | I possibili convocati per il ritiro

Calciomercato Roma, Xhaka sempre più giallorosso?

L’attesa cresce, così come il fermento mediatico. Nonostante ciò, però, nemmeno in queste ore le voci di mercato sono state soffocate. Anzi, i segnali social lanciati dal portoghese hanno contribuito ad acuirle.

Ritornando al suddetto scatto presso l’aeroporto iberico, va segnalato un particolare dettaglio che sicuramente non sarà sfuggito a molti. Dopo quello lasciato al post di ieri sera, in cui Mourinho salutava la “sua” Setubal, è arrivato anche un secondo like da parte di un profilo “particolare”.

Ci riferiamo a quello di Granit Xhaka, obiettivo giallorosso ormai da tempo. Quest’ultimo ,dopo quelli lanciati tramite conferenze, sembra voler sciorinare il suo anelito a vestire i colori della maglia capitolina anche tramite messaggi social.

Potrebbe essere suo il secondo approdo, dopo quello del mister?