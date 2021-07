Calciomercato Roma, rinnovo a sorpresa | Resta in Premier League

Calciomercato Roma, il rinnovo del giocatore ha sorpreso tutti. Cambiano dunque gli scenari in casa giallorossa.

I profili monitorati da Pinto in questi mesi sono stati plurimi. Molti non arriveranno perché non di gradimento al nuovo e attesissimo mister capitolino. Altri, invece, rappresentano dei profili troppo costosi per le casse giallorosse.

Ciò lascia intendere, dunque, il motivo per il quale a Trigoria si stiano seguendo dei giocatori esperti e che possano fare al caso dello Special One ma che, al contempo, arrivino alle giuste cifre.

Sono stati monitorati diversi giocatori di Premier League, in plurimi reparti. Dagli albori di giugno, ormai, si parla del forte interesse per Granit Xhaka, individuato come il giusto giocatore cui affidare la coesistenza con il dinamico Veretout.

Anche per il ruolo del portiere sarebbe stato individuato un giocatore del campionato anglosassone. Ci riferiamo, ovviamente a Rui Patricio, per il quale dalla Capitale sarebbe arrivata un’offerta di circa 10 milioni di euro.

Questi ultimi non sarebbero però considerati abbastanza e, per tale motivo, Pinto sembra aver deciso di monitorare più alternative così da farsi trovare pronto qualora la trattativa sfumasse.

Calciomercato Roma, Juan Mata ha rinnovato con il Manchester United

Gli ultimi due citati, in realtà, sono solo alcuni dei tanti nomi di giocatori della Premier League accostati all’orbita giallorossa.

Questo perché, soprattutto nelle scorse settimane, si erano infittiti i rumors circa la volontà di Mourinho di portare all’ombra del Colosseo dei giocatori che avesse già allenato negli ultimi anni di oltremanica.

Tra questi, va segnalato anche quello di Juan Mata, considerato come un ottimo “usato sicuro” tramite il quale acuire la pericolosità e la saggezza della trequarti romanista.

Il suo contratto era di fatto scaduto il 30 giugno ma già ieri, giovedì 1 luglio, il Manchester United aveva incastrato i giusti tasselli per trovare un accordo per il prolungamento contrattuale.

Come riportato da Calciomercato.it, la firma sarebbe arrivata da pochi minuti, come confermato dagli stessi canali social dei Red Devils.