Calciomercato Roma, brusca frenata | Trattativa in stand-by

By

Calciomercato Roma, mentre il mondo mediatico è distratto dall’approdo di Mourinho, ci sarebbe una clamorosa novità.

Spesso è stata sottolineata la necessità di dover svolgere un calciomercato ponderato e attento. Necessario, infatti, il pieno rispetto delle richieste di Mourinho ma anche delle esigenze economiche del club.

Le richieste dello Special One, non a caso, sono sempre state finora ben calibrate e realiste. Lo stesso portoghese sa che quest’anno non sarà possibile sborsare cifre folli e proprio per tale motivo ha deciso di puntare su profili che potessero essere funzionali e, al contempo, arrivare alle giuste condizioni.

Nelle prossime ore potrebbero esserci intanto importanti novità relative all’approdo di Xhaka e Rui Patricio, le cui piste sembrano essersi clamorosamente complicate.

LEGGI ANCHE: Roma, arriva Mourinho | Il messaggio social per tutti i tifosi

Calciomercato Roma, si complica la cessione di Pau Lopez

Fino a qualche ora fa le trattative per le cessione sembravano ben procedere. Da ieri, la Roma non ha più ufficialmente a libro paga giocatori come Mirante e Juan Juesus, svincolatisi a fine contratto.

L’obiettivo di Pinto continua ad essere quello di sfoltire la rosa, provando a piazzare i numerosi esuberi presenti in squadra. Una sorta di “capolavoro” pareva essersi concretizzato sull’asse Roma-Marsiglia.

Il dg portoghese è infatti riuscito a trovare un accordo con la società francese per le cessioni in prestito, con possibilità di riscatto, di Under e Pau Lopez. Ciò avrebbe rappresentato un importante sgravio finanziario.

Il turco e lo spagnolo percepiscono stipendi abbastanza importanti, pur essendo ormai entrambi considerati non più centrali. Nelle ultime ore, però, stando a quanto riportato da Sky Sport, ci è stato un rallentamento nella trattativa per l’approdo del portiere in Ligue 1.

L’ex Betis, infatti, non gradirebbe la destinazione.