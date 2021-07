Calciomercato Roma, addio a un passo | Fumata bianca vicina

Calciomercato Roma, addio a un passo: la fumata bianca è sempre più vicina e potrebbe portare ad un accordo nelle prossime ore

Il mercato della Roma si muove in una duplice prospettiva: si cercherà ovviamente di assecondare le richieste di José Mourinho che ha chiesto dei rinforzi per innalzare il tasso qualitativo della rosa, senza però distogliere lo sguardo da quelle cessioni dalle quali ricavare un discreto tesoretto. Ragion per cui, Tiago Pinto non è impegnato solamente a chiudere le varie operazioni legate a Xhaka e Rui Patricio, per le quali bisognerà ancora limare qualche dettaglio con l‘Arsenal e i Wolves, ma conta di chiudere alcune cessioni a stretto giro di posta. Tra queste, impossibile non citare l’affare legato a Pau Lopez, il cui trasferimento al Marsiglia è giunto alle sue battute conclusive.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, dalla Spagna | Fatta per Cavani: i dettagli

Calciomercato Roma, Pau Lopez al Marsiglia: la trattativa è in chiusura

Pau Lopez si sarebbe deciso ad accettare la corte del Marsiglia. Dopo i tentennamenti palesati nelle scorse ore, la trattativa tra l’estremo difensore e il club francese è in chiusura: si procede spediti verso il sì definitivo. La trattativa dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro, anche se si dovrà aspettare l’annuncio ufficiale per conoscere con certezza le cifre della trattativa. Ma ormai gli ultimi dubbi sembrano essere stati dissipati: il futuro dell’estremo difensore ex Real Betis, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà in Ligue 1.