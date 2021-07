Calciomercato Roma, regalo per Mourinho | Torna di moda il bomber

Calciomercato Roma, ecco il regalo per José Mourinho che in questi minuti si sta imbarcando in Portogallo: c’è l’attaccante

Tiago Pinto vuole fare un regalo a José Mourinho. Uno di quelli importanti. Non un Rolex o una macchina, ma qualcosa di più importante. Che non accontenti solamente l’allenatore, ma anche i tifosi della Roma che, da oggi in poi, possono davvero sognare ad occhi aperti. L’attaccante torna di moda. Anche perché più passano i giorni più sembra che Dzeko possa partire.

Si erano un po’ perse le tracce nelle ultime settimane. Con Tiago Pinto impegnato soprattutto nelle operazioni in uscita più che in entrata. Ma adesso, di prepotenza, come riportato questa mattina da Leggo, ritorna forte il nome di Mauro Icardi. “Continua ad aleggiare” spiega il quotidiano free italiano. E Pinto, a Milano, potrebbe anche aver cercato di riallacciare il filo con il Psg.

Calciomercato Roma, torna forte il nome di Icardi

Un attaccante ai giallorossi serve. E Pinto si muove nell’ombra per la punta. Raffreddata – anche per via dell’Europeo ancora in corso – la pista Belotti, rimane l’ex attaccante dell’Inter nel mirino della società giallorossa. Che potrebbe anche sfruttare i buoni rapporti con il Psg (nonostante la questione Florenzi rimangono ottimi) per cercare di riportare in Italia l’argentino.

Una linea da seguire dunque. Ancora. Come prima e forse più di prima. Perché come tutti sanno benissimo, Icardi tornerebbe volentieri in Italia dove ha anche degli interessi commerciali importanti. Non solo lui, ma anche la moglie e procuratrice Wanda Nara. Eccolo allora il regalo per Mourinho: lo Special One non vede l’ora di poterlo scartare.