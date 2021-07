Calciomercato Roma, l’ultima offerta è un triennale | Pinto in attesa

Calciomercato Roma, l’ultima offerta per il centrocampista è un triennale. Accelerata improvvisa. E Tiago Pinto rimane in attesa

L’ultima offerta è un triennale. Contratto importante che molto probabilmente verrà accettato. Ci spera Tiago Pinto, senza dubbio: perché avrebbe un problema in meno e si potrebbe così concentrare sulle altre trattative. Quelle in entrata per intenderci. Il general manager portoghese, dopo aver praticamente piazzato al Marsiglia sia Pau Lopez che Under (in questo caso riuscendo a strappare, anche economicamente, qualcosa), è pronto a salutare Nzonzi.

Il centrocampista francese, che ha ancora un altro anno di contratto con i giallorossi, non rientra nei piani di Mourinho. Con molta probabilità non verrà nemmeno convocato per il ritiro. Pinto, per togliere dal bilancio il suo pesante ingaggio, è pronto a svincolarlo appena Nzonzi si presenterà con un’offerta. E quella del Benfica sembra essere davvero quella giusta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho pesca nella Liga | Ostacolo Wolverhampton

LEGGI ANCHE: Roma, arriva Mourinho | Il messaggio social per tutti i tifosi

Calciomercato Roma, Nzonzi verso il Benfica

I portoghesi secondo quanto riportato da ojogo.pt, avrebbero offerto un contratto triennale al calciatore che nella passata stagione ha militato nel Rennes e che i francesi hanno deciso di non riscattare. In più, per spingerlo ad accettare, avrebbero messo sul piatto un premio alla firma. Per un totale, nei prossimi anni, di 12 milioni di euro. Una cifra che Nzonzi avrebbe in mente – e ci mancherebbe – di accettare.

Pinto rimane quindi in attesa di capire quali sono le reali intenzioni del francese. Anche se ormai la sensazione è che anche questa operazione in uscita, che sembrava una delle più difficili, sia davvero cosa fatta. E poco importa se non ci sarà nessun indennizzo economico per la Roma. L’importante è togliere dal bilancio un ingaggio enorme per un calciatore che non avrebbe mai visto il campo.