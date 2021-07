Mourinho scopre la magia di Roma: il dettaglio che svela le sue emozioni

Mourinho a Roma, il suo arrivo ha fatto scatenare i tifosi e lo “Special One” non è riuscito a trattenere le sue emozioni.

José Mourinho è finalmente arrivato a Roma. I tifosi aspettavano questo giorno da quando è stato annunciato il nuovo allenatore, e ora non vedono l’ora di ammirarlo in panchina a guidare la “Magica”. Lo “Special One” ha accettato la proposta dei Friedkin subito, senza pensarci su più di tanto. Ha accettato con entusiasmo e con entusiasmo verrà ripagato, come confermato dalla gioia dei tifosi che lo hanno atteso a Ciampino.

Roma ha fame di vittorie, e non poteva essere scelto allenatore migliore per provarci. Serviva Mourinho per riportare finalmente entusiasmo a una città ormai stufa dei troppi anni di digiuno. Finora Mourinho aveva vissuto il tifo romanista solo da avversario: sa di cosa è capace l’Olimpico e oggi ha avuto un piccolo antipasto. Ed è stato forse più ricco di quello che avrebbe immaginato, vista la reazione che non è passata inosservata sui social.

LEGGI ANCHE: La Roma 2021-22 di José Mourinho | I possibili convocati per il ritiro

Mourinho e quella lacrima sospetta: emozione per l’accoglienza dei tifosi

E se ti commuovi tu, pensa noi ❤️ Che sia l'inizio di qualcosa di grande, per tutti noi. pic.twitter.com/5xdVXpaRn0 — Matteo Vitale (@strumentiumani) July 2, 2021

L’entusiasmo di Ciampino è stato riversato naturalmente sui social da tutti i tifosi che non potevano essere fisicamente a Roma a salutare l’arrivo dello “Special One”.

E su Twitter c’è chi ha notato un dettaglio sul post Instagram pubblicato sul profilo di Mourinho. Il saluto ai tifosi dopo il suo arrivo è stato molto emozionante, così tanto da fare scappare una lacrima. Un po’ di commozione per Mou con la speranza che alla fine della prossima stagione ci farà piangere di gioia per quei successi che a Roma mancano da troppo tempo.