Roma, infortunio Spinazzola: le condizioni del difensore uscito nel corso della partita tra Belgio ed Italia

Brutta tegola per l’Italia. Leonardo Spinazzola, infatti, è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo, dopo essersi accasciato sul manto erboso: non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, che trapelerà con maggiore precisione dagli esami strumentali a cui sarà sottoposto il difensore nelle prossime ore. Sono due le ipotesi più probabili: o un problema al ginocchio o al flessore.

Il terzino della Roma è comunque ritornato in panchina visibilmente scosso, abbandonando il match in lacrime: una gara che lo aveva visto nuovamente protagonista, con un salvataggio provvidenziale su Lukaku sulla linea di porta, a Donnarumma battuto. L’ex laterale della Juventus era stato in grado di fornire comunque il suo contributo, sia in fase offensiva che in quella difensiva, confermando le ottime prestazioni disputate fino a questo momento. Resta da capire quanto possa essere grave il danno fisico subito: seguiranno aggiornamenti importanti a stretto giro di posta.