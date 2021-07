Roma, infortunio Spinazzola: rottura del tendine

Infortunio Spinazzola, Roma: il difensore si è rotto il tendine d’Achille. Filtrano le prime indiscrezioni sull’entità del guaio fisico

Come un fulmine a ciel sereno arriva la prima “prognosi” relativa al problema fisico accusato da Leonardo Spinazzola, costretto ad abbandonare anzitempo il campo per un infortunio che si è rivelato più grave del previsto. Secondo quanto rivelato da Sky, si tratta della rottura del tendine d’Achille: un infortunio che scrive la parola fine all’Europeo del terzino, che anche contro il Belgio aveva fornito una prova d’autore, disimpegnandosi piuttosto bene sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio a un passo | Fumata bianca vicina

Infortunio Spinazzola, rottura del tendine | Che tegola per il terzino e per la Roma

Ancora prematuro ipotizzare gli eventuali tempi di recupero. Le sensazioni che trasparivano dal suo volto, però, erano tutto un programma, quasi presagisse l’entità del problema cui era andato incontro: Spinazzola ha infatti abbandonato il campo in lacrime, con Cristante che ha cercato in tutti i modi di stargli vicino, consolandolo. Un’altra battuta di arresto per un calciatore dilaniato dai continui infortuni: nelle prossime ore vi forniremo maggiori ragguagli, attendendo ulteriori responsi.