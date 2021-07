Mourinho a Roma, è il giorno dello Special One – LIVE- FOTO

By

Roma, cresce il fermento: a distanza di quasi due mesi esatti da quell’inaspettata ufficialità del 4 maggio, José Mourinho è a poche kilometri dalla Capitale.

Da quel pomeriggio arido di inizio maggio, si sono susseguite tante voci e indiscrezioni sia di mercato che relative ai retroscena della trattativa. L’euforia per l’approdo dello Special One è legata non solo all’importanza e al carisma del personaggio che Roma si appresta ad accogliere ma anche alla possibilità di poter finalmente comprendere ,dalle sue parole, quali siano le intenzioni e gli obiettivi personali e collettivi.

Come già anticipato nella giornata di ieri, il portoghese è atteso all’aeroporto Leonardo da Vinci alle ore 14. Ad accompagnarlo nella Capitale sarà lo stesso presidente Dan Friedkin che è volato fino in Portogallo col proprio jet privato e che è ormai già sulla strada di ritorno.

LEGGI ANCHE: La Roma 2021-22 di José Mourinho | I possibili convocati per il ritiro

Mourinho-day, tutte le novità live minuto per minuto

Sarà sicuramente uno dei giorni più emozionanti per i tifosi giallorossi dell’ultimo periodo. Si prevede un’accoglienza molto simile a quella che celebrò l’arrivo di Edin Dzeko nel lontano 2015, come emerge anche dalle prime notizie che arrivano dalla zona aeroporto.

Ore 12:36: L’aereo privato Gulfstream G650 pilotato da Dan è decollato. In circa due ore dovrebbe arrivare a Roma. Atterraggio previsto per le 14:30.

Ore 11.10: L’ex Tottenham è pronto a salire sul velivolo del neopresidente giallorosso. Il portoghese non è solo: come testimoniato dallo scatto pubblicato sul proprio Instagram, figura in compagnia dei collaboratori Joao Sacramento, Nuno Santos e Lalin.

Ore 9.30: Il buongiorno giallorosso è più dolce di un croissant e cappuccio al bar. Merito del mister che con un videomessaggio social ha così inaugurato la giornata: “Sto per chiudere i bagagli. Tifosi della Roma, sto arrivando”.

Di seguito il video —> IL SALUTO DI MORUINHO