Roma, arriva Mourinho | Il messaggio social per tutti i tifosi

Roma, arriva Mourinho, ecco il messaggio social dello Special One per i tifosi giallorossi. Oggi è il giorno più atteso

Oggi è il Mourinho Day. Come vi abbiamo spiegato ieri il tecnico portoghese atterrerà a Ciampiano alle 14 e poi si trasferirà a Trigoria per abbracciare il popolo giallorosso. Dopo due mesi d’attesa il popolo romanista può abbracciare il tecnico: il colpo dei Friedkin finalmente si materializza nella Capitale. E adesso dopo il bagno di folla, sarà importante mettersi subito a lavoro per cominciare al meglio la nuova stagione. Quella del rilancio della squadra giallorossa.

Intanto il tecnico, che è in partenza dal Portogallo, lancia un messaggio social ai tifosi della Roma. Appare in forma nel video il tecnico, tirato a lucido per la sua nuova avventura in Serie A, la seconda dopo quella con l’Inter.

Roma, ecco il messaggio dello Special One

Ed eccolo il messaggio dello Special One. Sorridente. Pronto a farsi abbracciare dal popolo romano e romanista che ormai non vede l’ora di coccolarlo, portarlo in trionfo, e anche criticarlo (ci saranno i momenti duri) all’occorrenza. Ma intanto Mou c’è. E oggi è il suo giorno.