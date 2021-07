Calciomercato Roma, sostituto Spinazzola | Soluzione in Serie A

By

Calciomercato Roma, per il sostituto di Spinazzola, occhi puntati in Serie A: Tiago Pinto è all’opera per accontentare Mou.

L’infortunio patito da Leonardo Spinazzola ridimensiona inevitabilmente le strategie di mercato della Roma, che dovrà andare alla ricerca di un terzino sinistro che possa offrire le giuste garanzie tecnico-tattiche. Non un compito semplice da assolvere, sia chiaro, anche perché lo Spinazzola ammirato agli Europei ha dato filo da torcere a tutti gli avversari di fascia incontrati, entrando più o meno direttamente in tutte le azioni pericolose degli uomini di Mancini. Ma qualcosa Tiago Pinto farà, alla luce proprio dell’importanza pervasiva che l’ex Juve avrebbe ricoperto nello scacchiere tattico di Mou: con un occhio al bilancio, non sono poche le piste che potrebbero ingolosire i giallorossi.

Calciomercato Roma, spunta la pista Biraghi | I dettagli

Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma nelle ultime ore, ce n’è uno sul quale bisogna focalizzare la nostra attenzione: si tratta di Cristiano Biraghi, che secondo quanto riportato da gazzetta.it, potrebbe rappresentare una buona occasione per i giallorossi, che avevano sondato il laterale ex Inter nell’ultimo anno e mezzo. Il contratto del classe ’92 scade nel 2024, e il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 10 milioni di euro: è un profilo che stuzzica Pinto, che potrebbe ritornare alla carica nelle prossime ore qualora si presentassero le giuste condizioni.