Calciomercato Roma, difensore in uscita | Il suo futuro è ancora in Italia

Calciomercato Roma, il difensore potrebbe partire: lo cercano in Italia. Svelati i dettagli del possibile affare

L’ottimo lavoro svolto da mister De Rossi alla guida della Primavera della Roma, quantunque non abbia consentito ai giallorossi di mettere le mani sullo scudetto, ha ad ogni modo contribuito a mettere in vetrina alcuni giovani interessanti, attenzionati da molti club in Italia e all’estero. Non è un caso, ad esempio, se nelle ultime ore la nuova Samp di D’Aversa abbia bussato alle porte dei capitolini per aprire un dialogo relativamente a Darboe ( che in prima squadra ha già militato sotto la gestione Fonseca) e Zalewski. Un altro club con il quale la Roma potrebbe ben presto fare affari, però, è il Palermo.

Gli isolani, infatti, dopo aver chiesto informazioni per Ciervo, hanno cominciato a sondare il terreno anche per il difensore Alessio Buttaro, classe ‘2002, che con la maglia della Roma Primavera ha totalizzato complessivamente 1406 minuti, mettendo a referto anche un goal. A riportarlo è “Stadionews“, che svela che maggiori ragguagli potrebbero esserci nelle prossime ore: una doppia pista da monitorare con solerzia, perché gravida di possibili conseguenze. Staremo a vedere quale sarà eventualmente la formula dei vari trasferimenti.