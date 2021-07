Calciomercato Roma, Mou sfida Milano: 25 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, idea dell’ultim’ora in Serie A: colpo da 25 milioni di euro da regalare a José Mourinho

Sarà una sessione di calciomercato atipica. Con le note vicissitudini legate all’emergenza sanitaria, non saranno possibili grandi investimenti, a meno che non si riesca a piazzare quegli esuberi che rappresentano un fardello a bilancio. Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto impegnato sia a sfoltire la rosa, sia a tastare il terreno in vista di quei rinforzi ai quali José Mourinho ha fatto riferimento dopo aver messo piede nuovamente in Italia. Il reparto sul quale si stanno concentrando le mire degli uomini mercato capitolini è senza dubbio il centrocampo, con la pista Granit Xhaka sempre più calda, ma non ancora definita. Tuttavia, nelle ultime ore è tornata prepotentemente un’altra pista, ovvero quella che porta a Mikkel Damsgaard della Samp.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, sostituto Spinazzola | Soluzione in Serie A

Calciomercato Roma, idea Damsgaard | La concorrenza non manca

Secondo quanto riportato da la “repubblica.it“, il centrocampista danese classe ‘2000 è un profilo che piace molto alla Roma, con Mou che avrebbe invitato Pinto ad effettuare un sondaggio per il calciatore, oggetto del desiderio di altri top club, in Serie A e all’estero. Nelle settimane scorse Damsgaard è stato infatti accostato al Milan, all‘Inter e alla Juventus; anche il Barcellona si sarebbe fatto avanti con dei sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, asta last minute | Assalto City e Liverpool

Ricordiamo che il dialogo Samp-Roma è piuttosto proficuo, come testimoniato dai contatti tra i due club per i possibili approdi di Darboe e Zalewski sotto l’ombra della Lanterna. Sta di fatto, che mettere la mani sul gioiello danese non sarà affatto facile, dal momento che il costo dell’operazione si aggira sui 25 milioni di euro.