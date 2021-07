Calciomercato Roma, il bomber per Mourinho | Offerta ancora valida

Calciomercato Roma, il bomber che Mourinho cerca forse arriva dall’Italia: l’offerta giallorossa al momento è ancora valida

Sì, c’è da prendere sicuramente un terzino per andare a sostituire Spinazzola che dopo l’infortunio di ieri ha praticamente salutato il 2021 con largo anticipo. Ma dopo Rui Patricio e Xhaka, che dovrebbero essere i prossimi acquisti della prima Roma targata José Mourinho, c’è anche da capire chi sarà l’attaccante dei giallorossi nella prossima stagione. Soprattutto tenendo in considerazione che Dzeko, al momento, non è sicuro di rimanere.

E potrebbe arrivare dall’Italia il rinforzo per il tecnico portoghese. Perché secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, l’offerta di Tiago Pinto per il centravanti e che è stata presentata a inizio giugno sarebbe ancora valida. Si punta decisamente il Gallo Belotti: l’attaccante del Torino, in scadenza nel 2022, è cercato anche dal Milan.

Calciomercato Roma, Belotti è l’attaccante del futuro

I giallorossi, comunque, non hanno nessuna intenzione di partecipare ad aste per l’attaccante. Tiago Pinto ha offerto 20 milioni a Cairo – tra parte fissa e bonus – e crede che la sua offerta sia quella giusta visto che c’è la possibilità di prendere Belotti, già a gennaio, a parametro zero per la prossima stagione. Il general manager portoghese non si muoverà da quella cifra. Sta a Cairo decidere. Anche se sembra davvero impossibile che un altro club possa davvero accontentare le richieste del massimo dirigente del Torino.

Proposta ancora valida ma bloccata. E su questo non si discute. L’arrivo di Mourinho probabilmente darà anche un’accelerata alla cosa. E soprattutto si capirà con certezza il futuro di Dzeko: Pinto ha dato il via libera alla sua cessione, ma il centravanti bosniaco vorrebbe andare via alle sue condizioni. Si discuterà anche su questo. Ma la sensazione è che il suo futuro sia lontano da Roma e dalla Roma.