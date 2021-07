Calciomercato Roma, la clausola fa gola | Juventus in pressing

Calciomercato Roma, quella clausola fa gola: la Juventus in pressing sul calciatore che si può liberare proprio nel mese di luglio

C’è una situazione in casa giallorossa che va risolta al più presto per evitare qualsiasi problema o delusione nelle prossime settimane. E che riguarda uno degli elementi più importanti della rosa della Roma. Il capitano, per intenderci. Sì perché Pellegrini, che ancora non ha firmato il rinnovo del contratto, avrebbe la possibilità di liberarsi nel mese di luglio con una clausola rescissoria di 30 milioni di euro pagabile in anni. Un regalo praticamente.

E Repubblica sottolinea come ancora un accordo non ci sia. Ma che la Roma, c’è da dirlo, spinge per un allungamento del contratto con relativo adeguamento. Nelle scorse settimane la questione era tornata alla ribalta soprattutto perché Tiago Pinto aveva dato priorità ad altri rinnovi: a quelli di Mancini e Cristante per intenderci. Lasciando un po’ nelle retrovie quello del centrocampista.

LEGGI ANCHE: Roma, infortunio Spinazzola: rottura del tendine

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta in attacco | La decisione è presa

Calciomercato Roma, la Juve in pressing su Pellegrini

E ci sarebbe la Juventus assai interessata al calciatore. E non è certo un mistero. Pellegrini, che sta recuperando dal problema muscolare che lo ha tenuto lontano dall’Europeo, lavora a Trigoria in silenzio per mettersi al più presto a disposizione di Mourinho. Ma sicuramente è pensieroso per il suo contratto. Un incontro, con Tiago Pinto, dovrebbe esserci nelle prossime settimane. Ma fino alla fine di luglio la possibilità che qualcuno si presenti con 15 milioni di euro (e altri 15 l’anno prossimo) per strapparlo alla Roma, non sono da escludere.

Sarebbe un colpo di scena che, sempre Repubblica, spiega ci possa essere. Alla fine però, come sempre, la differenza la farà la volontà di José Mourinho che ieri è atterrato nella Capitale accolto come un Messia.